Відповідний законопроект планують внести до Ради наступного тижня.

Українцям планують списати борги за кредитами, житло за якими було знищено під час російського воєнного вторгнення.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму Telegram.

"За дорученням президента погодили з главою Нацбанку та прем'єр-міністром розробку законопроекту про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій. У ВР внесемо законопроект протягом наступного тижня", - зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, 24 лютого близько 5:00 ранку Росія вдерлася на територію України. Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

Завдані війною збитки українській інфраструктурі, за попередніми оцінками експертів, перевищують 600 млрд доларів.

За оцінками Міжнародної організації з міграції, через вторгнення Росії в Україну понад 8 млн людей стали внутрішньо переміщеними особами.

Вас також можуть зацікавити новини: