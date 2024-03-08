Також компанія отримала письмове застереження за порушення вимог закону про валюту.

Національний банк у лютому 2024 року застосував до небанківських фінансових установ та банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (закон про ПВК/ФТ), а також вимог валютного законодавства.

Так, державну "Укрпошту", яка нещодавно анонсувала нову марку, регулятор оштрафував на 17,387 млн грн за порушення вимог закону про ПВК/ФТ, зокрема, за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Про це повідомила прес-служба НБУ.

Також "Укрпошта" отримала письмове застереження за порушення вимог закону про валюту у частині порушення порядку здійснення валютного нагляду, що полягає у невизначенні у внутрішніх документах (процедурах, програмах, положеннях, процесах) порядку організації здійснення валютних операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

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До того ж штрафи отримали "Кристалбанк" і "Акордбанк", а "Комінбанку" надіслали застереження. Також регулятор вжив заходи впливу до 13 небанківських установ.

"Укрпошта" – останні новини

Раніше УНІАН писав, що "Укрпошта" прискорила процес видачі посилок – компанія відкрила автоматизований сортувальний термінал. Раніше посилки "Укрпошти" сортували вручну працівники поважного віку.

"Укрпошта" також знайшла спосіб доставки міжнародних посилок для обходу блокади кордону. В кінці 2023 року до Києва прибув перший тестовий потяг з посилками. Нове транспортне рішення дозволить не залежати від ситуації на кордоні.

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