Тираж нового поштового блоку становить 250 тисяч примірників.

"Укрпошта" відкрила передпродаж нового поштового випуску "І буде весна", присвяченого 10-річчю початку війни та другій річниці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє прес-служба поштового оператора.

"До 10-річчя українського спротиву ми вирішили відтворити мистецтво фотографії у цінному для філателістичного світу форматі – поштових марках", – йдеться в повідомленні.

На поштовому блоці – видатні знімки:

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"Захоплення аеропорту "Бельбек". Севастополь, 2014 р." – Куба Камінський;

"Кохання не спинити! Харків, 2022 р." – Сергій Бобко для AFP;

"Світло переможе! "Азовсталь". Маріуполь, 2022 р." – Дмитро "Орест" Козацький;

"Руки піхотинця. Бахмут, 2023 р." – Максим Дондюк.

Зазначається, що тираж нового поштового блоку становить 250 000 примірників. Дизайнер поштового блоку, листівок, конвертів та штемпелів – Володимир Таран.

"Укрпошта" – останні новини

На початку січня стало відомо, що поштовий оператор вперше розпочне продавати ліки. Тоді з 1 лютого планувалося реалізувати на деокупованих і прифронтових територіях пілотний проект "Укрпошта-Ліки". Ініціатива мала дозволити розв’язати проблему доступних ліків на всій території України вже в першій половині 2024 року.

15 лютого "Укрпошта" зробила важливий крок до прискорення процесу видачі посилок. Компанія тоді відкрила перший автоматизований сортувальний термінал. Раніше посилки сортували вручну працівники.

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