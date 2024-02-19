"Укрпошта" відкрила передпродаж нового поштового випуску "І буде весна", присвяченого 10-річчю початку війни та другій річниці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє прес-служба поштового оператора.
"До 10-річчя українського спротиву ми вирішили відтворити мистецтво фотографії у цінному для філателістичного світу форматі – поштових марках", – йдеться в повідомленні.
На поштовому блоці – видатні знімки:
- "Захоплення аеропорту "Бельбек". Севастополь, 2014 р." – Куба Камінський;
- "Кохання не спинити! Харків, 2022 р." – Сергій Бобко для AFP;
- "Світло переможе! "Азовсталь". Маріуполь, 2022 р." – Дмитро "Орест" Козацький;
- "Руки піхотинця. Бахмут, 2023 р." – Максим Дондюк.
Зазначається, що тираж нового поштового блоку становить 250 000 примірників. Дизайнер поштового блоку, листівок, конвертів та штемпелів – Володимир Таран.
"Укрпошта" – останні новини
На початку січня стало відомо, що поштовий оператор вперше розпочне продавати ліки. Тоді з 1 лютого планувалося реалізувати на деокупованих і прифронтових територіях пілотний проект "Укрпошта-Ліки". Ініціатива мала дозволити розв’язати проблему доступних ліків на всій території України вже в першій половині 2024 року.
15 лютого "Укрпошта" зробила важливий крок до прискорення процесу видачі посилок. Компанія тоді відкрила перший автоматизований сортувальний термінал. Раніше посилки сортували вручну працівники.