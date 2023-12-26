В Київ прибули майже 80 тис. посилок клієнтів зі світових маркетплейсів.

Державна "Укрпошта" вперше з 2002 року прийняла міжнародну пошту через транспортування вантажними залізничними вагонами. В Київ прибув перший тестовий потяг з посилками. Нове транспортне рішення дозволить не залежати від ситуації на кордоні, повідомила прес-служба державної компанії у Facebook.

В "Укрпошті" зазначили, що разом з національною поштою Естонії Omniva впроваджують нове логістичне рішення для доставки імпортної міжнародної пошти в Україну. До співпраці залучили словацьку компанію Interport та "Укрзалізницю".

Пошта Естонії стала ключовим транзитним партнером у доставці посилок зі світових маркетплейсів, зокрема китайських онлайн-магазинів.

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"Тепер блокади на кордонах із Польщею та Словаччиною і значні черги на відкритих автомобільних пунктах пропуску не впливатимуть на доставку міжнародних замовлень. На відміну від автомобільних шляхів, залізницею посилки долають кордон за 1 добу", – вказали в держкомпанії.

В першій тестовій доставці прибули три вагони із майже 80 тис. посилок клієнтів зі світових маркетплейсів. Вони вже роз’їжджаються до одержувачів.

Блокада кордону

Польські перевізники почали блокувати основні пункти пропуску на кордоні з Україною на початку листопада 2023 року. Станом на ранок 25 грудня у чергах на кордоні з Польщею застрягли біля 4100 вантажівок.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомляло, що Міністерство відновлення України спільно з новим керівництвом Міністерства інфраструктури Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.

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