Відкрито автоматизований сортувальний термінал.

"Укрпошта" прискорила процес видачі посилок - компанія відкрила автоматизований сортувальний термінал. Раніше посилки "Укрпошти" сортували вручну працівники поважного віку, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, державний поштовий оператор відкрив у Києві перший автоматизований сортувальний термінал для посилок.

"Ми переходимо на повністю автоматизоване сортування, відкриваючи термінал Київ Правий, спроможний обробляти 400 000 посилок за добу", - зазначив Смілянський.

Він підкреслив, що компанія також планує запустити термінали Київ Лівий, Львів, Дніпро, Харків, Хмельницький, Одеса та ще 14-16 інноваційних терміналів в основних містах України, аби забезпечити доставку посилки на наступний день у будь-яке місто України.

"Ще не завтра, проте пришвидшення термінів буде помітним вже зовсім скоро", - зазначив Смілянський.

Він також відмітив, що раніше посилки "Укрпошти" сортували вручну працівники поважного віку.

"До війни ми планували побудувати 7 автоматизованих терміналів за кредитні кошти. Тепер запускаємо 20+ таких терміналів за власні. І все обладнання від українських виробників", - додав гендиректор "Укрпошти".

"Укрпошта" - останні новини

На початку 2024 року повідомлялося, що "Укрпошта" розпочне продавати ліки. Поштовий оператор з 1 лютого реалізує на деокупованих і прифронтових територіях пілотний проект "Укрпошта-Ліки". Дана ініціатива дозволить розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже в першій половині 2024 року.

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