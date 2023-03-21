Затверджено статут та положення про наглядову раду АТ "Українська оборонна промисловість".

Кабінет міністрів утворив акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" шляхом перетворення державного концерну "Укроборонпром".

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

"Утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", 100 відсотків акцій якого належать державі, шляхом перетворення державного концерну "Укроборонпром". Затверджено статут АТ "Українська оборонна промисловість" та Положення про наглядову раду АТ "Українська оборонна промисловість". Встановлено, що статутний капітал товариства становить 237 млн 071 тис.гривень і формується за рахунок майна державного концерну "Укроборонпром" згідно з додатком 1 до акту прийому-передачі майна до статутного капіталу товариства", - написав він.

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Війна в Україні та "Укроборонпром"

Державний концерн "Укроборонпром" був створений в 2010 році.

У грудні 2020 року генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв підписав наказ про початок корпоратизації держконцерну. Ліквідувати держконцерн планувалося до кінця червня 2021 року.

Верховна Рада 13 липня 2021 року ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про реформування "Укроборонпрому".

20 липня 2021 року Рада розблокувала підписання закону про реформування "Укроборонпрому".

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