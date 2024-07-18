Зміни до державного бюджету передбачають збільшення видатків на оборону на майже 500 млрд грн.

Кабінет міністрів схвалив зміни до державного бюджету на 2024 рік, які передбачають збільшення видатків на оборону на 495,3 млрд грн, а також ухвалив законопроєкт про підвищення податків.

"Уряд тільки що схвалив закон про зміни у бюджет 2024 з підвищенням видатків на 500 млрд та податкові зміни на 140 млрд грн", – повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, передбачається виділення на:

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оплату праці з нарахуваннями – 77,9 млрд грн;

військову, спеціальну техніку та обладнання - 256,1 млрд грн;

будівництво військових інженерно- технічних та фортифікаційних споруд – 40,4 млрд грн;

інші видатки – 120,7 млрд грн.

Також передбачається скорочення видатків на 65 млрд грн

"Для покриття додаткових видатків та забезпечення збалансування показників бюджету передбачено збільшити доходи загального фонду державного бюджету на 214,5 млрд (тут і підвищення податків) + фінансування загального фонду бюджету за борговими операціями на 220 млрд гривень", – написав депутат.

Железняк додав, що додатковий ресурс від внесення змін до податкового законодавства очікується в обсязі 138,7 млрд грн.

Підвищення податків – що відомо

Як писав УНІАН, Кабінет міністрів розробив законопроєкт, яким передбачено підвищення низки податків. Зокрема, військовий збір зросте з нинішніх 1,5% до 5% та більше в окремих випадках.

18 липня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне, який передбачає поступове збільшення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

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