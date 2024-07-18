На оборону з бюджету будуть витрачати більше / фото УНІАН

Кабінет міністрів схвалив зміни до державного бюджету на 2024 рік, які передбачають збільшення видатків на оборону на 495,3 млрд грн, а також ухвалив законопроєкт про підвищення податків.

"Уряд тільки що схвалив закон про зміни у бюджет 2024 з підвищенням видатків на 500 млрд та податкові зміни на 140 млрд грн", – повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, передбачається виділення на:

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  • оплату праці з нарахуваннями – 77,9 млрд грн;
  • військову, спеціальну техніку та обладнання - 256,1 млрд  грн;
  • будівництво військових інженерно- технічних та фортифікаційних споруд – 40,4 млрд грн;
  • інші видатки – 120,7 млрд грн.

Також передбачається скорочення видатків на 65 млрд грн 

"Для покриття додаткових видатків та забезпечення збалансування показників бюджету передбачено збільшити доходи загального фонду державного бюджету на 214,5 млрд (тут і підвищення податків) + фінансування загального фонду бюджету за борговими операціями на 220 млрд гривень", – написав депутат.

Железняк додав, що додатковий ресурс від внесення змін до податкового законодавства очікується в обсязі 138,7 млрд грн.

Підвищення податків – що відомо

Як писав УНІАН, Кабінет міністрів розробив законопроєкт, яким передбачено підвищення низки податків. Зокрема, військовий збір зросте з нинішніх 1,5% до 5% та більше в окремих випадках. 

18 липня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне, який передбачає поступове збільшення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в ЄС. 

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