Кабінет міністрів схвалив зміни до державного бюджету на 2024 рік, які передбачають збільшення видатків на оборону на 495,3 млрд грн, а також ухвалив законопроєкт про підвищення податків.
"Уряд тільки що схвалив закон про зміни у бюджет 2024 з підвищенням видатків на 500 млрд та податкові зміни на 140 млрд грн", – повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, передбачається виділення на:
- оплату праці з нарахуваннями – 77,9 млрд грн;
- військову, спеціальну техніку та обладнання - 256,1 млрд грн;
- будівництво військових інженерно- технічних та фортифікаційних споруд – 40,4 млрд грн;
- інші видатки – 120,7 млрд грн.
Також передбачається скорочення видатків на 65 млрд грн
"Для покриття додаткових видатків та забезпечення збалансування показників бюджету передбачено збільшити доходи загального фонду державного бюджету на 214,5 млрд (тут і підвищення податків) + фінансування загального фонду бюджету за борговими операціями на 220 млрд гривень", – написав депутат.
Железняк додав, що додатковий ресурс від внесення змін до податкового законодавства очікується в обсязі 138,7 млрд грн.
Підвищення податків – що відомо
Як писав УНІАН, Кабінет міністрів розробив законопроєкт, яким передбачено підвищення низки податків. Зокрема, військовий збір зросте з нинішніх 1,5% до 5% та більше в окремих випадках.
18 липня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне, який передбачає поступове збільшення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в ЄС.