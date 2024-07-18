Ухвалений парламентом законопроект дає право уряду призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року.

У четвер, 18 липня, Верховна Рада ухвалила одразу в двох читаннях законопроект №11396 про внесення змін в прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України. Зміни стосуються реструктуризації держборгу. Про це в Telegram повідомив заступник голови комітету ВР з питань фінансів податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Рада ухвалила одразу в двох читаннях №11396 законопроект щодо реструктуризації боргу. "За" в цілому – 231. Він дає право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року", – зазначив нардеп.

За його словами, також уряду дозволено взяти державний борг у "Автодору" ($700 млн+відсотки). Самостійно реструктуризацію Агентство відновлення (колишній "Автодор") не зможе зробити.

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Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснила, що схоже технічне рішення було вже використане в 2015 році. Теперішній проект закону фактично дозволяє уряду призупинити виплати за держборгом, якщо офіційна домовленість щодо реструктуризації не буде досягнута до 10 серпня, коли наступить термін купонних виплат по одному з випусків державних єврооблігацій з погашенням в 2026 році.

Нардепка підкреслила, що вказаний законопроект є важливим елементом реструктуризації, яка дозволить заощадити на платежах з обслуговування та погашення суверенних єврооблігацій понад 10 млрд дол. США до кінця 2027 року.

Варто зазначити, що ухвалений парламентом законопроект ще має підписати президент. Він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Держборг та загроза дефолту для України

Раніше УНІАН писав, що з 1 серпня для України закінчується призупинення виплат за боргами, тому важливо з кредиторами домовитися про реструктуризацію. Вона дозволить у найближчі декілька років або взагалі нічого не виплачувати приватним кредиторам, або звести обсяги таких платежів до мінімуму, щоб не ставити під загрозу фінансування оборони.

Перший раунд переговорів в червні не приніс угоди після того, як Україна просила кредиторів погодитися на більші втрати. Другий раунд переговорів розпочався в середині липня.

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