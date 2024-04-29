Україна посилює удари по російських нафтопереробних заводах, аеродромах і логістиці.

Зіткнувшись з невдачами на полі бою, Україна використовує безпілотники дальнього радіусу дії, щоб проникати далеко за лінію фронту на територію РФ, завдаючи ударів по нафтопереробних заводах, аеродромах і логістиці.

Як пише The Wall Street Journal, мета ударів - скоротити постачання палива російським військовим і позбавити Москву експортних доходів для фінансування війни. Перенісши війну в Росію, Київ також може змусити Москву передислокувати системи ППО подалі від лінії фронту.

"Дешевші та доступніші, ніж крилаті ракети, безпілотники вітчизняного виробництва дають змогу Києву обійти політичні обмеження на використання зброї, яку постачають західні союзники, під час атак на російську територію. Щоб задовольнити попит, з'явилися стартапи, які виробляють безпілотники: від витонченого UJ-25 Skyline до безіменної моделі з фюзеляжем із водопровідної труби", - пише WSJ.

У перші дні війни Україна адаптувала комерційно доступні безпілотники, як-от китайський Mugin-5, який, за словами оборонного аналітика Х. І. Саттона, було використано в одній із перших атак на штаб-квартиру Чорноморського флоту Росії на окупованому Кримському півострові в серпні 2022 року.

Однак вони поступово були витіснені власними розробками України, хоча Київ, як і раніше, значною мірою залежить від комерційно доступних китайських компонентів, пише WSJ.

Саттон виявив 19 різних моделей, що використовуються для атак на російську територію. За словами одного з виробників безпілотників, їхня вартість варіюється від 30 000 доларів до в 10 разів більшої суми. При цьому навіть у верхній частині діапазону, це все одно значно менше, ніж крилаті ракети, які західні країни надали Україні за умови, що вони використовуватимуться лише на окупованій Росією території, зазначає видання.

Швидкий розвиток безпілотної промисловості України відображає винахідливість яка дозволила їй протистояти більш масштабному російському вторгненню. Але цей підхід має свої межі. Як зазначають аналітики, Україні необхідно впорядкувати виробництво і вибрати ті безпілотники, які можна виробляти в масовому масштабі.

Удари по Росії - новини

24 квітня СБУ вдарили безпілотниками по двох базах "Роснефти". Відомо про знищення щонайменше 26 тис. кубометрів російського палива.

Раніше СБУ, ГУР і Сили спеціальних операцій України вдарили по 8 регіонах Росії. Метою стали енергетичні об'єкти. Після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом і водопостачанням.

У ніч на 27 квітня дрони СБУ "відвідали" військовий аеродром "Кущевська", а також Ільський і Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії.

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