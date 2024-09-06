Військові ризикують залишитись без бойових у вересня / УНІАН

У Міністерства оборони немає грошей, щоб виплатити бойові військовим за вересень. Про це в ефірі телемарафону заявила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, цю проблему вирішать до 20 вересня.

"На жаль, це правда. Дійсно, Міністерство оборони нам говорить про те, що у них не вистачає грошей, щоб до 20 вересня заплатити бойові. Але ми проголосуємо зміни до державного бюджету до 20 вересня", - зазначив Підласа.

Нардепка зазначила, що Рада вирішить проблему з дефіцитом коштів на виплати бойових приблизно 17-18 вересня. Конкретну дату засідання Підласа не розкрила. 

За її словами, голова ВР та президент швидко підпишуть ці зміни до держбюджету, щоб вистачило часу для зарахування коштів на рахунки військовослужбовців.

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Грошові виплати військовим

10 квітня військовим повернули доплати у 30 тис. грн. Виплати у 100 тис. грн на місяць збережені захисникам, які воюють на передньому краї, а 30 тис. грн виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть участі в боях. Водночас, якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються.

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