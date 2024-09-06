Верховна Рада проголосує за зміни до державного бюджету, щоб вирішити проблему з дефіцитом коштів для військових.

У Міністерства оборони немає грошей, щоб виплатити бойові військовим за вересень. Про це в ефірі телемарафону заявила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, цю проблему вирішать до 20 вересня.

"На жаль, це правда. Дійсно, Міністерство оборони нам говорить про те, що у них не вистачає грошей, щоб до 20 вересня заплатити бойові. Але ми проголосуємо зміни до державного бюджету до 20 вересня", - зазначив Підласа.

Нардепка зазначила, що Рада вирішить проблему з дефіцитом коштів на виплати бойових приблизно 17-18 вересня. Конкретну дату засідання Підласа не розкрила.

За її словами, голова ВР та президент швидко підпишуть ці зміни до держбюджету, щоб вистачило часу для зарахування коштів на рахунки військовослужбовців.

Грошові виплати військовим

10 квітня військовим повернули доплати у 30 тис. грн. Виплати у 100 тис. грн на місяць збережені захисникам, які воюють на передньому краї, а 30 тис. грн виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть участі в боях. Водночас, якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються.

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