Ближчими днями може відбутися брифінг керівників відповідної робочої групи, які розкажуть про наявні наразі напрацювання.

Робоча група щодо оплати праці військовослужбовців вже напрацювала певні алгоритми, які можуть бути сприйняті суспільством та військовими як "абсолютно адекватні".

Про це під час прес-конференції розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський.

Відповідаючи на запитання щодо робочої групи, яка розглядає питання оплати праці військовослужбовців, Веніславський нагадав, що ця робоча група працює на базі його комітету. До її складу, окрім депутатів, входять і представники сектору безпеки та оборони.

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Депутат розповів, що відбулося вже декілька засідань цієї робочої групи. На ній напрацьовуються конкретні питання, пов’язані зі справедливим та пропорційним рівнем забезпечення грошовим утриманням військовослужбовців, які виконують бойові завдання, та військовослужбовців, які перебувають в тилу і також виконують певні службові завдання.

Веніславський висловив думку, що вже ближчими днями може відбутися брифінг керівників цієї робочої групи, які розкажуть про наявні наразі напрацювання робочої групи.

"Але вже за результатами роботи цієї робочої групи вдалося напрацювати алгоритми, які, я думаю, будуть сприйняті суспільством і військовими як абсолютно адекватні, справедливі тим внескам, які роблять відповідні військовослужбовці і представники інших складових військових формувань сектору безпеки й оборони в нашу перемогу", - сказав Веніславський.

Так, за його словами, найближчим часом відбудеться фактично передфінальне засідання робочої групи, за результатами якого вже зможе бути надана детальна інформація про напрацьовані проекти.

ЗСУ повернули доплати - стався скандал

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня ВР вирішила повернути військовим доплати у 30 тис. грн. Це рішення передбачає повернення надбавки захисникам шляхом економії на скороченні зарплат для державних службовців та менеджменту державних підприємств (до 10 мінімальних зарплат).

19 квітня у Генеральному штабі Збройних сил України закликали припинити "займатися популізмом" щодо питань доплат військовослужбовцям. У Генштабі нагадали, що наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.

Виплати у 100 тис. грн на місяць збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї, а 30 тис. грн виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.

Водночас, якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються.

2 травня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що силовики попросили ВР відкласти розгляд проекту постанови щодо скасування рішення про ухвалення закону, яким Рада повернула військовим доплати у 30 тис. грн, і до кінця травня спільно, у робочій групі, розробити законопроект щодо оплати праці військових.

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