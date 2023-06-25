Там розповіли, кому і скільки передбачено виплат.

У Міністерстві оборони розповіли про порядок виплати одноразової грошової допомоги в разі підписання контракту зі ЗСУ.

У Міноборони уточнили, що для військових рядового складу виплачується 21 472 грн допомоги; для сержантського та старшинського складу - 24 156 грн; для осіб офіцерського складу - 26 840 грн.

У Міноборони наголосили, що ці суми виплачуються одразу.

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Там пояснили, що грошова допомога передбачена військовим:

які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;

на посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше;

офіцерського – рік і більше;

на 5 років і більше – призначенні на посади сержантського, старшинського та офіцерського складу після закінчення ВВНЗ.

"Щоб отримати допомогу, потрібно написати рапорт на ім’я командира", - зазначили у Міноборони.

Також у відомстві розповіли, в яких випадках грошова допомога не виплачується. Зокрема:

особам рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший – на посаду сержантського та старшинського складу;

особам сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу.

особам офіцерського складу, які під час проходження кадрової служби підпишуть контракт.

Грошові виплати військовим

10 квітня військовим повернули доплати у 30 тис. грн. Виплати у 100 тис. грн на місяць збережені захисникам, які воюють на передньому краї, а 30 тис. грн виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть участі в боях. Водночас, якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються.

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