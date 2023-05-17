Йдеться про сотні мільярдів доларів.

В Організації Об'єднаних Націй оцінили вартість відновлення української інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок вторгнення Росії в Україну. На це знадобиться щонайменше 411 мільярдів доларів.

"Економіка України втратила значну частину своїх промислових потужностей та енергетичної інфраструктури через війну і скоротилася на 29,1% у 2022 році. Незважаючи на зовнішню фінансову допомогу, включаючи кредит МВФ і підтримку бюджету з Європейського Союзу і США, економіка, ймовірно, буде стагнувати в 2023", – йдеться в доповіді ООН під назвою "Світовий економічний стан і перспективи на середину 2023 року".

Зазначається, що довгострокові перспективи для України залежатимуть від тривалості та інтенсивності війни, а також здатності країни фінансувати відновлення інфраструктури.

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"При цьому кошторис витрат на відновлення був збільшений до 411 мільярдів доларів", – уточнили в ООН.

Війна в Україні: якої шкоди завдали окупанти

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, природним надрам України внаслідок повномасштабного російського вторгнення завдано збитків на 10 трильйонів гривень. При цьому, такі цифри лише попередні.

Крім того, станом на січень 2023 року в Україні внаслідок війни, розв'язаної Росією, зазнали збитків щонайменше 4 тис. 497 закладів соціальної сфери, освіти та охорони здоров'я. Суму збитків оцінюють в 10,8 млрд доларів.

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