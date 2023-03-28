Землі, ґрунту, атмосферному повітрю й водним ресурсам вже завдано шкоди на 2 трлн гривень.

За попередніми підрахунками, надрам України внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ завдано збитків на 10 трильйонів гривень.

Як повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, на сьогодні прийняті та зареєстровані в Мін'юсті сім методик, згідно з якими підраховуються збитки, яких завдала довкіллю війна Росії проти нашої країни.

"Зокрема, за чотирма напрямками вже підраховуються збитки. Це – земля, ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси. Держекоінспекція працює в цьому напрямку, і вже нараховано майже 2 трильйони гривень збитків. І це тільки початок, бо ще дуже багато роботи. Ще треба підрахувати збитки, що стосуються лісів, природно-заповідного фонду", - розповів начальник відділу екологічного контролю Управління екологічного контролю та методології Міндовкілля Олександр Ставнійчук.

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За його словами, в питанні, що стосується шкоди, завданої українським надрам, лише за попередніми оцінками сума збитків складає близько 10 трильйони гривень.

Шкода для довкілля через війну - деталі

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, завдана Росією шкода екології України оцінюється в 2 трильйони гривень.

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів станом на лютий, за рік повномасштабної війни вже задокументовано понад 2,3 тис. злочинів проти природи. Майже 500 тис. га сьогодні під окупацією або перебувають у зоні бойових дій. 2,4 млн га лісів вже звільнені та потребують відновлення.