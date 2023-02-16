Пошкоджено або зруйновано не менше 4 тис.497 закладів соціальної сфери, освіти та охорони здоров'я.

Станом на січень 2023 року щонайменше 4 тис. 497 закладів соціальної сфери, освіти та охорони здоров'я зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, загальна сума прямих збитків таких установ оцінюється в 10,8 млрд доларів.

Про це повідомила прес-служба аналітичного центру при Київській школі економіки (KSE Institute).

"За оцінкою експертів проекту KSE Institute, загальна сума прямих збитків закладів соціальної сфери, освіти та охорони здоров'я оцінюється в 10,8 млрд дол. З них 0,2 млрд дол. - збитки соціальної сфери, 8,8 млрд дол. - збитки закладів освіти, 1,8 млрд дол. - збитки закладів охорони здоров'я. Загальні непрямі втрати сягають 11,1 млрд дол. А необхідна сума для їх відновлення - не менше 19,7 млрд дол.",- йдеться в повідомленні.

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Загальна кількість пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів вже більше 3 тис.127 об'єктів, серед яких 1 тис. 489 шкіл, 885 дитячих садків, 517 будівель вищих навчальних закладів.

Майже втричі менше пошкоджених або зруйнованих закладів охорони здоров'я - 1 тис.245 об'єктів. Найбільше серед медичних закладів постраждали амбулаторії у кількості 430 об'єктів, а лікарень – 362.

Також пошкоджено або зруйновано 154 установи соціального захисту населення. Найбільше постраждали санаторії - 46 установ, соціальні центри - 43 та інтернати - 31.

Що стосується регіонального розподілу, то найбільше постраждали установи соціальної сфери в Донецькій області - 21%, Одеській області - 20%, м.Київ-18%. Серед закладів охорони здоров'я: Донецька область - 36%, Харківська область - 23%, Луганська область - 11%. А найбільше навчальних закладів пошкоджено в Харківській області - 34%, Донецькій - 18%, Луганській - 11%.

Зазначається, що окрім прямих збитків зруйнованої інфраструктури соціальної сфери, значно зросли видатки на сферу соціального захисту, що спричинено значним зростанням рівня безробіття (на 28% за оцінками НБУ), збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб (до 5,9 млн осіб на кінець 2022 року) та інших соціальних напружень.

"За оцінками на середину 2022 року, додаткові видатки з держбюджету для покриття потреби на соціальні виплати, виходячи з кількості ВПО та інших категорій громадян (без урахування видатків, пов'язаних з безробіттям), які додатково потребують соціальної підтримки, оцінювалось у 6,4 млрд дол. А Світовий банк у своєму звіті ще в червні оцінював потреби у відновленні соціальної сфери, медицини та освіти на рівні 44,9 млрд дол.",- повідомили в KSE Institute.

Війна в Україні та репарації

Екс-посол США в Україні, віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор під час першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи заявив, що Росія має відповісти за військові злочини і руйнування та виплатити від $750 мільярдів до $1 трильйона репарацій на відновлення України.

У вересні 2022 року міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що Україна вимагатиме щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за шкоду, яку було завдано внаслідок російського вторгнення.

Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія обов'язково платитиме Україні репарації. За його словами, захід вже почав обговорювати це питання, і це вже серйозно.

14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репараційУкраїні від Росії. 13 країн не підтримали резолюцію. Серед них: Білорусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Російська Федерація, Сирія та Зімбабве.

14 листопада 2022 року заступник постпреда США при ООН Річард Міллс прокоментував ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції про створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок війни, розв'язаної Росією.

15 листопада 2022 року заступник міністра юстиції України Ірина Мудра заявила про те, що резолюція ООН щодо репарацій зможе запустити міжнародний компенсаційний механізм.

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