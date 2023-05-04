Ця сума не враховує руйнування на територіях, що залишається під окупацією.

Україна потребує понад 400 мільярдів доларів на відбудову після руйнувань, якы спричина війна, розв'язана Росією, повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з прем'єр-міністрами Нідерландів Марком Рютте та Бельгії Александром де Кроо у Гаазі.

Зеленський нагадав, що російські загарбники зруйнували енергетичні станції, мережу освітніх закладів, культурні центри і музеї, церкви та об'єкти різної інфраструктури. Президент України зазначив, що досі існує проблема з чинним законодавством в інших країнах щодо конфіскації і передачі російських заморожених активів для їхнього використання для відбудови України.

Бельгія оголосила про намір передати Україні заморожені російські активи на суму 58 млрд євро та, як наголосив Зелеський, цих коштів недостатньо для відбудови.

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"Тому що навіть відповідно до нещодавньої оцінки Світового банку нам потрібно більше 400 мільярдів. Це реальна статистика. Але ми не знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, який там рівень руйнувань", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна просить країни-союзники і Європейську комісію знайти механізм, який дозволить передати Україні заморожені російські активи.

Збитки України внаслідок повномасштабної війни

Кривава загарбницька війна Росії проти України спричиняє не тільки численні людські втрати, а й руйнування, завдає мільярдних збитків.

В квітні стало відомо, що Світовий банк виділить Україні майже 1,5 млрд доларів на реалізацію проектів з відновлення лікарень, систем теплопостачання, об'єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. Та суми збитків значно більші.

Київська школа економіки оцінили збитки українською інфраструктури за рік повномасштабної війни у майже 144 мільярди доларів. Надрам, за оцінкою Міндовкілля, завдано збитків на 10 трильйонів гривень.

Суми збитків, яких ворог завдає Україні, продовжують зростати. В Офісі президента наголошують, що відшкодування за це "платитимуть ще ненароджені майбутні покоління".

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