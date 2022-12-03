Громадянам, зареєстрованим як ВПО, прийде повідомлення з проханням з'явитися в управління соцзахисту. У разі неявки протягом 10 днів, виплати будуть припинені.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну розпочалися перевірки внутрішньо переміщених осіб, за результатами яких людей можуть позбавляти виплат.

Як заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв'ю "Суспільному", людина, яка повернулася додому, на своє постійне місце проживання, перестає бути переселенцем і втрачає право на отримання виплат для ВПО.

Жолнович зазначила, що багато хто після повернення додому не знімаються з реєстрації, хоча уряд може запропонувати таким громадянам інші програми фінансової підтримки.

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"Якщо людина повернулася, вона була внутрішньо переміщеною й у неї немає роботи... у нас є програми: малозабезпечені, багатодітні, та ж субсидія. Ми можемо допомагати просто вже розв'язуючи конкретну проблему, яка виникає у людини за місцем постійного проживання", - сказала вона.

Жолнович зазначила, що громадянам, зареєстрованим як ВПО, прийде повідомлення з проханням з'явитися в управління соцзахисту і підтвердити своє перебування. У разі неявки протягом 10 днів, виплати будуть припинені. Якщо неявка була з поважної причини, потрібно буде написати заяву, надати відповідні документи й виплати буде відновлено.

Війна в Україні та виплати переселенцям:

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні на 4 листопада було зареєстровано 4,8 мільйона внутрішніх переселенців.

Уряд виплачує переселенцям, які залишили місця активних бойових дій, щомісяця по 2 тисячі гривень, а по 3 тисячі гривень виплачуються на дітей та осіб з інвалідністю.

З 1 жовтня переселенці отримали можливість отримувати соціальні послуги за місцем перебування. Також була вдвічі збільшена сума компенсації за притулок переселенця - з 450 грн до 900 грн за людину.

8 листопада 2022 року віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що в якості допомоги від держави внутрішні переселенці (ВПО) вже отримали більш як 42 мільярдів гривень.

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