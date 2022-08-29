У довідці дані рекомендації, куди потрібно звертатися для отримання виплат і які необхідні документи.

Офіс президента України за підтримки проекту Ради Європи "Подальший розвиток соціальних прав людини в Україні" підготував інформацію щодо виплат та гарантій для потерпілих під час виконання службових, трудових, професійних обов'язків та членів їх сімей, інших потерпілих.

Про це повідомили в прес-службі ОП.

Як зазначається, у довідці міститься інформація для різних категорій потерпілих через війну - від військовослужбовців, службовців які отримали травми, поранення на передовій, та їхніх сімей, дітей, працівників виробництв, волонтерів, а також журналістів та цивільних, які постраждали внаслідок російських авіаударів, обстрілів, бомбардувань.

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Крім того, в довідці дані рекомендації, куди потрібно звертатися для отримання виплат, які документи слід надати, а також посилання на відповідні нормативно-правові акти.

Інформація буде постійно оновлюватися з урахуванням змін до законодавства.

Допомога під час війни:

Через повномасштабну війну мільйони українців стали вимушеними переселенцями. Щоб допомогти людям, держава здійснює виплати ВПЛ. Грошова допомога становить 2000 гривень для здорових дорослих людей, і 3000 гривень на кожну дитину або дорослого з інвалідністю.

Члени сімей ветеранів бойових дій, які мають свій бізнес і статус ВПО, можуть отримати мікрогрант у 20 тисяч гривень для фінансування бізнесу.

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