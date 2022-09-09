З 1 жовтня Мінсоцполітики впроваджує в усіх регіонах України єдину інформаційну систему соціальної сфери( ЄІСС), завдяки якій внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть отримувати соціальні послуги за місцем перебування.
Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Це дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, що значно прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань переселенців", - зазначили в Міністерстві.
За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, органи соціального захисту надаватимуть послуги незалежно від того, яку адресу вказано у людини в документах.
"Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася в Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування. В умовах повномасштабної війни ми повинні максимально убезпечити наших людей і спростити для них надання послуг", – сказала Верещук.
Так, внутрішні переселенці в будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть швидко змінити в довідці ВПО неактуальне місце проживання, виправити помилкові або некоректні дані в заяві на отримання довідки ВПО, а також з'ясувати та усунути причину затримки допомоги на проживання.
Зазначається, що єдина інформаційна система соціальної сфери завершує етап тестування у Житомирській, Рівненській та Вінницькій областях. Крім того, зараз йде підключення співробітників управління соцзахисту з інших областей для її впровадження по всій країні.
Переселенці:
Кабінет Міністрів розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію за притулок переселенців, а також ввів інформаційно-аналітичну систему, яка значно прискорить фінансування та обробку заяв на отримання компенсації.
З 7 серпня внутрішньо переміщені особи (ВПО), які втратили паспорт, отримали можливість ставати на облік і оформляти виплати на проживання.
3 вересня 2022 року заступник міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій, Уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Павло Козирєв заявив про те, що в Україні вдвічі зросте компенсація за притулок переселенців на час опалювального сезону.
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