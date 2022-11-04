З початку широкомасштабного вторгнення їхня кількість зросла майже на 3,5 млн.

В Україні зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"З 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 млн внутрішньо переміщених осіб. Загальна кількість ВПО, зареєстрованих в Україні, становить 4,8 млн. Це співвідносно з населенням кількох великих обласних центрів. Наш обов’язок - подбати про цих людей, забезпечити їх харчуванням, житлом, роботою", - сказав він.

Також Шмигаль зазначив, що сьогодні уряд ухвалить рішення, що дозволить прискорити процес роздачі продуктових наборів серед переселенців та мешканців прифронтових громад, а також дозволить пріоритетно видавати продуктові набори тим ВПО, які мають право на допомогу від держави та міжнародних організацій.

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"Окрім того, компенсуємо пекарям вартість послуг з випікання хлібобулочних виробів за рахунок частини продукції, яку вони переробляють. Таким чином на прифронтових територіях бізнес працюватиме і люди будуть з хлібом", - сказав він.

З резервного фонду уряд виділяє понад 34 млн грн компенсації державним та комунальним закладам за безоплатне розміщення переселенців.

"Наразі по всій Україні понад 2 тис. закладів відкрили свої двері для 150 тис. внутрішньо переміщених осіб. Від початку повномасштабної війни держава компенсувала їм понад 459 млн грн витрат на оплату комунальних послуг", - додав він.

Житло для переселенців:

29 квітня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що уряд буде викуповувати житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Цього року планують надати понад 53 тисячі квартир для тимчасового проживання 186 тисяч вимушених переселенців.

4 жовтня 2022 року Міжнародна фінансова корпорація (IFC) повідомила про те, що надає Україні 25 млн євро на ремонт муніципальних будівель для розміщення в них внутрішньо переміщених осіб (ВПО).