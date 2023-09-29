Ті, хто потребує субсидії і не отримував раніше, можуть подати заявку.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цього року усі субсидії українцям перепризначать автоматично. Це відбудеться завдяки цифровізації.

Очільник уряду також поінформував, що наразі планується збільшення бюджету на виплату субсидій.

"Ті, хто потребує субсидії і не отримував раніше, можуть подати заявку онлайн - через "Дію" або сайт Пенсійного фонду", - додав Шмигаль.

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За його словами, попри повномасштабне вторгнення окупаційних військ РФ в Україні не затримувались виплати пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій. Крім того, за цей час вже двічі відбувалися індексації пенсійних виплат. Наступна за планом має пройти у березні 2024 року.

Субсидії під час війни

В квітні 2023 року в Україні спростили процедуру оформлення житлової субсидії. Одержувачу соцвиплат тепер не потрібно витрачати час на пошук інформації, заповнювати бланки, стояти в чергах, а потім тривалий час чекати на рішення.

У Кабміні наголосили, що наступного року українцям виплачуватимуть житлові субсидії у повному обсязі. Минулої зими українці в середньому отримували до 1600 гривень допомоги на місяць на житлову субсидію. Цієї осені розмір допомоги може зрости через підвищення тарифів на електроенергію.

На думку експертів, в Україні зросте кількість відмов в отриманні субсидії попри зростання тарифів.

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