Більшість субсидій на опалювальний період будуть призначені автоматично.

Розрахунок житлової субсидії на опалювальний період 2023-2024 років буде проведено в автоматичному режимі для всіх українців, кому вже було призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії склав 0 гривень.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України. "Громадянам, які вже є отримувачами житлової субсидії або яким у літній період було призначено нульову субсидію, додатково звертатися за виплатою не потрібно", - йдеться у повідомленні.

Також у фонді нагадали, що житлову субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та витрат на управління багатоквартирним будинком призначають з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону. Вона розраховується на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня, а на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

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"Під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року. Для призначення житлової субсидії у 2023 році на тверде та рідке пічне побутове паливо, заява та декларація подаються до кінця календарного року", - зазначили у Пенсійному фонді.

Субсидії під час війни

В квітні 2023 року в Україні спростили процедуру оформлення житлової субсидії. Одержувачу житлових субсидій і пільг тепер не потрібно витрачати час на пошук інформації, заповнювати бланки, стояти в чергах, а потім тривалий час чекати на рішення.

В уряді запевнили, що в 2024 році українцям виплачуватимуть житлові субсидії у повному обсязі. Минулої зими українці в середньому отримували до 1600 гривень допомоги на місяць на житлову субсидію. Цієї осені розмір допомоги може зрости через підвищення тарифів на електроенергію.

Для оформлення житлової субсидії українцям потрібно подати заяву про призначення та декларацію про доходи і витрати. Це також можна зробити в online-форматі – в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

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