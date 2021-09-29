Національний банк України на четвер, 30 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,58 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 30,98 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок в порівнянні з попереднім показником.
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Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,58/26,60 грн/дол., до євро - на рівні 30,96/30,99 грн/євро.
Курс на 29 вересня:
Національний банк України на середу, 29 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,57 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Що буде з курсом: прогноз
Експерти прогнозували, що до кінця вересня 2021 року курс долара вийде на нові цифри.
Водночас Кабінет міністрів прогнозував падіння обмінного курсу гривні щодо долара до 28,6 грн/дол. в наступному році.
Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.