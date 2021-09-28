За минулий тиждень гривня ослабла на 0,3% до 26,7 грн/дол..

Валютний ринок продовжує балансувати на вже звичному рівні 26,6-26,7 грн/дол. з короткочасними коливаннями, і хоч пропозиція валюти від експортерів може скоротитися на цьому тижні, гривня залишиться міцною і подорожчання долара не буде.

Про це йдеться у фінансовому тижневик групи ICU.

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Відзначається, що в цілому за минулий тиждень гривня ослабла на 0,3% до 26,7 грн/дол., хоча в окремі дні посилювалася до 26,5 грн/дол., але не слабшала значно більше ніж 26,7 грн/дол. Такій динаміці курсу сприяла сплата щомісячних податків і відносно невеликі обсяги відшкодування ПДВ.

Аналітики відзначили, що тільки в п'ятницю було відшкодовано понад 6,6 млрд грн, більше, ніж за весь місяць до цього. НБУ майже не втручався в ситуацію на ринку. Всього за тиждень обсяг інтервенцій склав 22,5 млн дол. покупки валюти.

"За таких умов особливих змін на валютному ринку цього тижня ми не очікуємо, а зменшення продажу валюти експортерами після отримання відшкодування ПДВ може компенсуватися нерезидентами, які минулого тижня дещо змінили ставлення до гривневих активів. Тому курс гривні залишиться в діапазоні 26,5-27,0 грн/дол. з ймовірним ослабленням до 26,8 грн/дол. в кінці тижня", - йдеться в повідомленні.

Курс на 28 вересня:

Національний банк України на вівторок, 28 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,66 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок вівторка, 28 вересня, зміцнився на 5 копійок – до 26,75 грн/дол.

Автор: Катерина Жирій