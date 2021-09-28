Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,03 грн/євро.

Національний банк України на середу, 29 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,57 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 31,03 грн/євро, таким чином гривня зміцнилася на 15 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,58/26,60 грн/дол., до євро - на рівні 31,06/31,08 грн/євро.

Курс на 28 вересня:

Національний банк України на вівторок, 28 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,66 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз:

Експерти прогнозували, що до кінця вересня 2021 року курс долара вийде на нові цифри.

Водночас Кабінет міністрів прогнозував падіння обмінного курсу гривні щодо долара до 28,6 грн/дол. в наступному році.

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн / дол. у 2022 році.

Автор: Богдан Слуцький