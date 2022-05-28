Іноземна фінансова допомога протягом найближчих місяців стане рятувальним колом для України.

На тлі війни з Росією соціальні виплати в Україні будуть виконуватися вчасно, проте індексуватися поки що не будуть.

Такий прогноз в інтерв’ю УНІАН озвучив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

"Бюджетний дефіцит збільшився у квітні до 3,1 млрд доларів, а доходи з регулярних джерел були мізерними. У квітні країна змогла покрити податковими, митними та іншими регулярними надходженнями лише близько 32 відсотки видатків загального фонду або 54 млрд гривень. Ще 13 відсотків було покрито за рахунок грантів, а решта 54 відсотки – за рахунок запозичень", - наголосив економіст.

Вишлінський також зазначив, що бюджетна система виглядає більш крихкою, ніж фінансова чи економіка загалом

"Бюджетна система виглядає більш крихкою, ніж фінансова чи економіка загалом. Схоже, що іноземна фінансова допомога протягом найближчих місяців стане рятувальним колом для держави. Наш базовий прогноз виходить з того, що соціальні виплати будуть виконуватися вчасно, але індексуватися поки не будуть", - заявив економіст.

Соцвиплати під час війни:

Уряд виплачуватиме переселенцям, які залишили місця активних бойових дій, щомісячно по 2 тис. грн, а по 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала у більш безпечні місця.

Станом на 20 квітня 2022 року в Україні було офіційно зареєстровано 1,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб.

14 травня 2022 року міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що ресурсів на соцзахист населення залишається дедалі менше.

24 травня у Мінсоцполітики прокоментували затримку допомоги переселенцям.

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