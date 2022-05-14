З початку введення воєнного стану всередині країни зареєструвались як внутрішньо переміщені понад 2,8 мільйона осіб.

Мінсоцполітики з початку повномасштабного вторгнення Росії спростилоправила, щоб забезпечити евакуацію людей. Також було знято всі обмеження для ввезення гуманітарної допомоги.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Від самого початку широкомасштабного воєнного вторгнення ми спростили правила, щоб забезпечити евакуацію людей, виїзд на безпечні території всередині країни або за кордон. Зняли всі обмеження для ввезення гуманітарної допомоги", - заявила Лазебна.

Вона також зазначила, що значно зросла кількість внутрішньо переміщених осіб.

"Звичайно, коло людей, які потребують підтримки від держави, принципово розширилось. Значно зросла кількість внутрішньо переміщених осіб. З початку введення воєнного стану всередині країни зареєструвались як внутрішньо переміщені більше 2,8 мільйонів людей. Потребують також допомоги люди, які залишаються на окупованих територіях, в місцях активних бойових дій, та з деокупованих міст, які не виїжджали з них. Багато людей втратили роботу", - зазначила Лазебна.

За словами міністра, частина економіки не працює, а отже ресурсів на соціальний захист у країни менше.

"Частина економіки не працює, а отже ресурсів на соціальний захист у країни менше. Та, попри це, центральна та місцева влада роблять усе, щоб кожен, хто потребує підтримки, її отримав", - зазначила Лазебна.

Виплати під час війни:

Уряд виплачуватиме переселенцям, які залишили місця активних бойових дій, щомісячно по 2 тис. грн, а по 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала у більш безпечні місця.

Станом на 20 квітня 2022 року в Україні було офіційно зареєстровано 1,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб.

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