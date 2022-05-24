Станом на зараз профінансовані усі заявки на виплати тимчасово переміщеним особам, підкреслили в міністерстві.

Міністерство соціальної політики в умовах обмеженого фінансового ресурсу розподілило соціальні виплати за пріоритетністю, що зумовило певні затримки у деяких випадках.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Не для кого не секрет, що на сьогодні є певні питання із наповненням державного бюджету. І враховуючи обмежений фінансовий ресурс, державі доводиться пріоритезувати свої видатки. На першому місці - видатки на національну оборону та армію. Тобто все, що пов'язано з національною безпекою. Другим питанням стоять ті виплати, які є соціально спрямованими та є основним джерелом для проживання людей, зокрема це пенсійні виплати та соцвиплати. Далі йдуть всі решта соціальних виплат, у тому числі виплати тимчасово переміщеним особам. Були певні проблеми, але станом на зараз профінансовані усі заявки на виплати тимчасово переміщеним особам", - зазначив Музиченко.

Як повідомляв УНІАН, в Україні продовжують працювати програми для вимушених переселенців: по 2 тис. грн від уряду надаються кожному дорослому та по 3 тис. грн - на кожну дитину чи людину з інвалідністю.

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