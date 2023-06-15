Національний банк очікує, що зниження інфляції в Україні триватиме надалі, хоча й помірнішими темпами.

В Україні стабілізувалися ціни на алкоголь та сигарети.

На це є, як мінімум, дві причини: подорожчання вартості гривні та певне пожвавлення чорного ринку, повідомлять у прес-службі Національного банку України.

"Стрімке сповільнення зростання цін на алкогольні напої пояснюється помірним попитом та поліпшенням курсових очікувань на тлі ефекту бази порівняння. Тютюнові вироби дорожчали дещо повільніше. Крім курсового чинника, це, ймовірно, відображало тиск з боку тіньової пропозиції", - повідомили в Нацбанку.

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Інфляція в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, у травні інфляція сповільнилась до 15,3% у річному вимірі. Нацбанк очікує, що зниження триватиме, однак вже не так стрімко.

Голова Нацбанку Андрій Пишний пояснив, що буде поступово вичерпуватися ефект бази порівняння, що сприяв значному зниженню інфляції в першому півріччі. Крім того, на динаміку повпливає підвищення низки тарифів на житлово-комунальні послуги та анонсоване повернення довоєнного рівня оподаткування на ринку пального.

Раніше голова НБУ прогнозував, що у цьому році інфляція в Україні сповільниться до 14,8%, а в наступні роки - повернеться до однознакового рівня.

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