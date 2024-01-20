Передбачена низка підстав для призначення позапланових перевірок.

Документальні позапланові перевірки не передбачені планом роботи податкового органу. Однак податківці можуть їх провести за наявності хоча б однієї з підстав, визначених п. 1 ст. 78 Податкового кодексу, повідомили у Центральному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великим платниками податків.

Зокрема, податковий кодекс передбачає такі підстави:

отримано інформацію про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого Податковим кодексом законодавства, якщо він не надасть пояснення та документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту;

платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію, розрахунки, звітність для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням, якщо їх подання передбачено законом;

контролюючому органу подано уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся;

виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, якщо платник податків протягом 15 робочих днів не надасть пояснення та документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу;

подано заперечення до акта перевірки та/або додаткові документи або скаргу на прийняте за її результатами податкове рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів перевірки або скасування рішення, якщо платник податків посилається на обставини, що не були досліджені.

В ДПС зазначили, що про проведення документальної позапланової перевірки приймає рішення керівник податкового органу (його заступник або уповноважена особа). Для цього оформлюють наказ.

Відео дня

Право на проведення такої перевірки надається лише у випадку, коли платнику податків до початку проведення вручають в установленому порядку копію наказу.

В податковій також нагадали, що до податкового законодавства внесено низку змін у зв’язку з запровадженням воєнного стану.

Ведення бізнесу в Україні

Раніше УНІАН писав, що штрафи за невикористання бізнесом касових апаратів у рази перевищили довоєнний рівень за підсумками неповного 2023 року, грудня-листопада. Державна податкова служба виписала 29 753 штрафи за порушення при роботі з реєстраторами розрахункових операцій (П/РРО) на 1,65 млрд грн.

Водночас попит українського бізнесу на кредити зменшується. Водночас юридичні особи активніше накопичують гроші на банківських рахунках. За підсумками 2023 року обсяг наданих юрособам кредитів зменшився на 2%, до 757,5 млрд грн. Однак минулого року зафіксовано різке зростання заощаджень на депозитах юросіб – на 41%, до 1,3 трлн грн (гривня + валюта).

Вас також можуть зацікавити новини: