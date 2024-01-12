У серпні було виписано найбільше штрафів, хоча перевірок було найменше.

За підсумками неповного 2023 року, грудня-листопада, Державна податкова служба виписала 29 753 штрафи за порушення при роботі з реєстраторами розрахункових операцій (П/РРО) на 1,65 млрд грн. Порівняно з цілим 2021 роком сума зросла утричі більше, свідчать дані "Опендатабот".

Більше половини зазначеної суми (988,15 млн грн) прийшлось на серпень. Але саме за цей місяць було проведено найменшу кількість перевірок у 2023 році – лише 1640, але виписано найбільшу кількість штрафів – 3336.

Станом на початок грудня минулого року в Україні працювало 287,4 тис. РРО та 554,6 тис. ПРРО. Сплеск встановлень програмних РРО у 2023 році припав на вересень – додалось 15%. Це пов’язано із скасуванням у жовтні мораторію на перевірки наявності касових апаратів. Експерти зазначають, що більшість підприємців до останнього була не готова до повернення перевірок.

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Наразі кількість "кас у смартфоні" майже вдвічі перевищує кількість звичайних. Порівняно з листопадом 2021 року кількість ПРРО зросла у 4 рази, натомість РРО поменшало на 5%, пише "Опендатабот".

Повернення перевірок

З 1 жовтня в Україні повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів. Так, В ФОП 2-4 групи, які отримують оплату за послуги не тільки за реквізитами, зобов'язані використовувати РРО.

До того ж водії, які надають послуги перевезення пасажирів та приймають до оплати готівку та електронні платіжні засоби, вже з жовтня повинні видавати чеки.

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