З липня прожитковий мінімум в Україні зріс до 2 тисяч 508 гривень.

Попри повномасштабну війну в Україні підвищується розмір прожиткового мінімуму. Середній розмір підвищення складе 100 грн, проте ціни зростають дуже швидко.

Що можна купити на 2 тисячі 508 гривень та чи реально вижити на такі гроші, з'ясовували журналісти ТСН.

Ціни в магазинах змінюються мало не щотижня. Люди усе це помічають та розуміють, у чому причина. Так, овочі нині везуть не з Херсона, а з Туреччини. Окрім цього, ворог нищить вогнем не лише зерносховища, а і цілі поля нашого майбутнього врожаю пшениці.

На 2,5 тисячі гривень журналісти спробували зібрати базовий кошик з продуктами. Вдалося купити сезонні овочі та фрукти, цукор, макарони, молоко, яйця, хліб, соняшникову олію. Окрім цього, до продуктового кошика вдалося додати ковбасу, сосиски, курятину та свинину, кисломолочний сир, чай, печиво, зубну пасту та пральний порошок.

Звісно, на 2,5 тисячі гривень можна купити чимало продуктів, проте їх не вистачить на цілий місяць.

За ці гроші держава пропонує не лише нагодувати свого громадянина. Цієї суми має вистачити іще і на одяг, продукти гігієни, та ліки. З цих самих грошей ще потрібно сплатити комуналку. Передбачається також, що прожиткового мінімуму має вистачити навіть на похід до театру.

У Міністерстві економіки впевнені, що найважчий період країна вже пережила. Тому якщо Україні вдасться зберегти хоча б якусь стабільність, то ще більшого зростання цін не буде.

"Основний шок для економіки, інфляційний тиск, валютний тиск - це все відбулося в березні-квітні, зараз виробництво, імпорт-експорт більш-менш збалансовані", - розповів заступник міністра економіки України Тарас Качка.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Шмигаль розповів, що буде із субсидіями на комуналку для українців.

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