Голова уряду також нагадав, що тарифи на комунальні послуги не зміняться.

Кабінет міністрів продовжить виплачувати субсидії тим українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних послуг.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Як і обіцяли, всі тарифи залишаються незмінними цієї зими. Так само уряд продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів", - сказав він.

Також він додав, що лише у липні уряд домовився зі Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку про виділення Україні понад 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №7523 про збільшення видатків державного бюджету на 80,9 млрд гривень. Відповідно до ухваленого документу, кошти будуть спрямовані на субсидії на ЖКГ (плюс 3,3 млрд грн); пенсії (плюс 32,3 млрд грн); соцдопомогу (плюс 5,7 млрд грн) та інші видатки.

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