У міністерстві вважають, що краще забезпечити людині з інвалідністю економічну самостійність, що буде набагато ефективнішим.

Внаслідок повномасштабної війни в Україні швидко зростає кількість осіб з інвалідністю. Через це державі слід переглянути підхід щодо надання їм підтримки, розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

"В нас щодня травмуються як наші захисники, так і цивільні. І очевидно, що кількість людей з інвалідністю буде зростати. Інвалідність буває різною. І тут нам треба піднімати питання: чи всі сьогоднішні підтримки ми маємо зберігати в існуючому стані? Наприклад, якщо людина реабілітована, якщо ми їй забезпечили протез, перенавчання, облаштування робочого місця і дому, а також дали роботу, яка приносить 10-20 тисяч гривень, то чи є сенс виплачувати їй пенсію у 2 тисячі гривень? Тобто наскільки це релевантна виплата?" – сказала вона.

Жолнович вважає, що краще забезпечити людині з інвалідністю економічну самостійність, що буде набагато ефективнішим.

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"Ми повинні всі розуміти, що після війни відновлювати економіку доведеться кожному. І ті, хто можуть працювати, мають працювати. Тому що підтримка інших держав вже скорочується і буде, на жаль, скорочуватись. І ми повинні дбати про себе самі", – наголосила міністр.

Соціальні виплати в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні припинили надавати виплати для кількох категорій внутрішньо переміщених осіб. Це люди, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин; повернулися до покинутого місця проживання; відбувають покарання в місцях позбавлення волі; були засуджені за колабораціонізм.

У жовтні стало відомо, що Міністерство соціальної політики припинило виплати щомісячної допомоги понад 140 тисяч ВПО. Таке рішення ухвалили після перевірки, яка показала, що ці люди не відповідали критеріям надання допомоги.

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