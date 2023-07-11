З 1 серпня частина ВПО перестануть отримувати гроші від держави. А з 1 вересня допомогу продовжать виплачувати лише тим громадянам, хто потребує такої підтримки.

Кабінет міністрів змінив порядок призначення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з 1 серпня та з 1 вересня для певних категорій переселенців.

На сайті уряду зазначається, що відповідно до прийнятої 11 липня постанови, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців.

Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей - 3 тисяч гривень та для інших осіб - 2 тисячі гривень.

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У той же час виплати не продовжуватимуться особам, які: перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин або повернулися до покинутого місця проживання. Крім того, виплати не продовжуватимуться особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Прес-служба звертає увагу, що громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично.

З 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

А саме, з 1 вересня 2023 р. виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної постанови здійснювали крупні покупки. Зокрема, придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни.

Також допомогу не виплатять тим, хто придбав земельну ділянку, квартиру, будинок на суму більше 100 тис. грн або мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн.

Виплати не отримають і ті переселенці, які придбали іноземну валюту, а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн, а також ті, хто має у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

Допомога ВПО - що відомо

Як повідомляв УНІАН, державна стратегія щодо внутрішнього переміщення серед іншого передбачає забезпечення ВПО грошовою допомогою. Допомога на проживання для ВПО - одна з найбільших за розміром фінансування з державного бюджету програм. На поточний рік на неї передбачено в держбюджеті 57 млрд грн. Наразі відбувається фінансування виплат для понад 2,6 млн осіб.

Нагадаємо, станом на кінець січня на обліку перебуває близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Виплати грошової допомоги їм мали продовжитися автоматично.

У травні віце-прем'єр Ірина Верещук заявила, що в 2023 році будуть збережені соціальні виплати для внутрішньо переміщених осіб. За її словами, наразі не можна стверджувати, що більшість ВПО вже отримали фінансову незалежність, тож виплата допомоги є необхідною.

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