Також до цього переліку відносяться військовослужбовці, які зазнали поранень під час виконання обов’язків військової служби у військових частинах.

Верховна Рада України додала до переліку осіб з інвалідністю внаслідок війни військовослужбовців, поранених під час навчань у військових навчальних закладах, по яких російські окупанти завдали ударів.

За ухвалення в цілому відповідного законопроекту №9110 проголосували 258 народних депутатів.

Законом встановлюється, що до осіб з інвалідністю внаслідок війни належать також українські військові, які під час служби у військових частинах, у вищих військових навчальних закладах, закладах вищої освіти з військовими кафедрами, одержали поранення, контузію, каліцтво або захворювання, що призвели до інвалідності, через ракетні, артилерійські чи авіаційні удари, завданих у період військової агресії Росії проти України з 24 лютого 2022 року.

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Законом також визначаються соціальні та медичні гарантії для цих людей.

Окрім цього, встановлюється, що родичі загиблих та померлих людей з цього переліку належать до сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

У пояснювальній записці до відповідного законопроекту зазначається, що Росія неодноразово завдавала ракетних ударів по військових навчальних закладах і центрах та військових частинах.

"Наймасштабніші ракетні удари були завдані по 184-му навчальному центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 169-му навчальному центру "Десна" імені князя Ярослава Мудрого та по інших військових частинах", - йдеться у тексті.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Удар росіян по "Десні" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, близько 05:00 17 травня 2022 року російські війська з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна Чернігівської області, дві з них влучили в будівлю. Відразу стало відомо, що, за попередньою інформацією, в результаті ракетного обстрілу восьмеро людей загинули, 11 – травмовані.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок авіаудару по "Десні" загинуло 87 людей.

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