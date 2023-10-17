Це зменшило видатки державного бюджету на 400 млн гривень на місяць.

Міністерство соціальної політики припинило виплати щомісячної допомоги понад 140 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Таке рішення ухвалили після перевірки, яка показала, що ці люди не відповідали критеріям надання допомоги.

Про це розповіла в інтерв’ю Forbes міністерка соцполітики Оксана Жолнович. Це зменшило видатки державного бюджету на 400 млн гривень на місяць.

Відповідно до зміни у постанові Кабміну, які були ухвалені в серпні, людина, яка понад 30 днів перебуває за кордоном без поважних причин таких як, наприклад, відрядження чи лікування, втрачає право на виплати. Під час проведення перевірок було виявлено близько 112 тисяч таких осіб. Очільниця Мінсоцполітики наголосила, що така верифікація наразі відбувається постійно.

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Крім цього, відомство щомісяця перевіряє людей, які або мали власне житло на території, куди виїхали, або повернулися до свого постійного житла. Таких було 12 тисяч осіб.

Ще 9500 людей, яким нараховували виплати, померли, а 9800 осіб проживали на території, які перебували під окупацією або були близько до лінії фронту. Проте там не ведуться активні бойові дії та переїзд з тих територій не є підставою для нарахування виплат ВПО.

Крім того, Мінсоцполітики виявив близько 250 людей, які здійснили грошові операції на понад 100 тисяч грн, що автоматично є підставою для скасування виплат. Ще 80 осіб купили квартири чи земельні ділянки на понад 100 000 грн.

"Був випадок, коли людина отримувала допомогу від держави майже рік і при цьому придбала Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 року, вартість якого понад 9,5 млн грн", – додала Жолнович.

Виплати для ВПО в Україні

З 24 лютого усі внутрішньо переміщені особи, які подали відповідну заяву, почали отримувати допомогу від держави у розмірі 2 тисячі гривень на кожну людину старше 18 років та 3 тисячі гривень на кожну дитину чи людину з інвалідністю. Розмір виплат ВПО, які отримували цю допомогу до повномасштабного вторгнення (люди з реєстрацією на окупованих до 24 лютого територіях), автоматично збільшився до цих сум.

1 серпня 2023 року виплати для ВПО автоматично продовжили ще на 6 місяців. Проте є кілька категорій, яким держава не платитиме. Це люди, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин; повернулися до покинутого місця проживання; відбувають покарання в місцях позбавлення волі; були засуджені за колабораціонізм.

Також виплати припинено для тих хто, наприклад, придбав автомобіль (не старше 5 років) чи земельну ділянку, квартиру, будинок на суму понад 100 тис. грн.

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