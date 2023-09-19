Всього на покриття дефіциту держбюджету Україні у наступному році треба 42 млрд доларів

Кабінет міністрів у 2024 році очікує отримати 5,4 млрд доларів в рамках чотирирічної програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом.

Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, додавши, що саме програма співробітництва з МВФ є своєрідним якорем, що дозволить залучити іншу фінансову підтримку для покриття дефіциту держбюджету у 2024 році.

"Як і цього року, у наступному потребуємо фінансової підтримки партнерів у розмірі близько 42 млрд доларів. Вже зараз розуміємо, звідки ці кошти можуть надійти. Це – програма ЄС Ukraine Facility, допомога Сполучених Штатів, програма МВФ та допомога інших наших друзів та партнерів. Якорем фінансування, звісно, є програма співпраці з МВФ, у 2024 році очікуємо від фонду траншів на суму 5,4 млрд доларів", - сказав він.

Відео дня

Також він нагадав, що Україна має довгострокові програми співпраці з Норвегією та Японією, також є співпраця з Канадою й іншими партнерами.

"Вже зараз маємо бачення, як можемо закрити фінансування на наступний рік", - резюмував Шмигаль.

Проект Держбюджету-2024 – деталі

Минулої п’ятниці, 15 вересня, Кабінет міністрів затвердив та направив на розгляд Верховної Ради проект держбюджету на 2024 рік. Дохідна частина проєкту Держбюджету-2024 складає 1,56 трильйона гривень (на 345 мільярдів більше у порівнянні з 2023 роком), а видаткова частина – 3,1 трильйони (+325 мільярдів до 2023 року).

Навесні 2023 року Україна та МВФ розпочали нову програму співробітництва строком на чотири роки, в рамках якої наша держава може отримати 15,6 млрд доларів. Україна станом на сьогодні отримала уже два транші в рамках цієї програми на суму 3,6 млрд доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: