Головною метою місії буде оцінка прогресу у виконанні політичних зобов'язань та умов програми з боку української влади.

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні розпочала роботу в рамках першого перегляду програми розширеного фінансування.

Про це повідомила прес-служба фонду з посиланням на його постійного представника в Україні Ваграма Степаняна, зазначивши при цьому, що представники фонду будуть оцінювати прогрес у виконанні умов програми.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", - йдеться у повідомленні.

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Головною метою місії буде оцінка прогресу у виконанні політичних зобов'язань та умов програми з боку української влади, зокрема у сфері податково-бюджетної політики, управління та грошово-кредитної політики.

МВФ в Україні

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня 2022 року МВФ розпочав роботу над новою програмою для України.

У грудні 2022 року МВФ схвалив нову чотиримісячну програму для України.

21 березня Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму.

31 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни, а 3 квітня фонд вже перерахував Україні перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів.

3 квітня 2023 року МВФ перерахував Україні перший транш у $2,7 мільярда за новою програмою.

18 квітня 2023 року в МВФ озвучили деталі нового пакету для України.

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