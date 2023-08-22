Депутати без узгодження з МВФ замінили текст законопроекту № 8401.

Зобов'язання перед МВФ у вигляді законопроекту № 8401 не буде зараховане Україні, як виконання структурного маяка, передбаченого меморандумом.

Про це в повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, зазначивши, що після втручання в процес розгляду заступника глави офісу президента Ростислава Шурми, депутати без узгодження з МВФ замінили текст проекту.

"Був текст № 8401 до другого читання, де був нормальний текст (перевірки поверталися за фактом тільки для найбільших суб'єктів). Але потім була зустріч у Раді: прем'єр, керівництво Ради, міністр фінансів, заступник ОП і представники всіх фракцій. І там в останній момент Ростислав Шурма запропонував виключити частину редакції щодо перевірок", - зазначив нардеп.

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"Я при всіх присутніх поставив запитання: "Хто гарантує те, що новий текст МВФ зарахує?". На що отримав відповідь від Шурми: "Ми проведемо всі необхідні переговори" ... ще й обіцяли за 3 тижні дати нову концепцію по єдиному органу перевірок (що, звичайно, ніхто не зробив). Усі фракції були свідками. Ну, як ви бачите, провели і підготували", - каже Железняк.

Нардеп переконаний, що цей пункт стає проблемою для взаємодії з МВФ. Крім того, на його думку, зараз МВФ дуже ретельно стежитиме за поверненням перевірок.

Також, Железняк зазначає, що "враховуючи, що вже кінець серпня, а щодо цього (тексту – ред.) ніхто ще пальцем не поворухнув, то буде далі, як завжди: в останній момент кинуть найгірший текст, написаний на коліні, і "голосуй - або смерть".

Законопроект № 8401

1 лютого 2023 року стало відомо про те, що Кабмін готується повернути податки на довоєнний рівень.

Верховна Рада 30 червня прийняла в цілому податковий законопроект № 8401, який передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку в 2% і мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, Тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг. Прийняття цього документа є умовою, передбаченою угодою з МВФ.

13 липня 2023 року Рада розблокувала закон про повернення податків на довоєнний рівень.

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