Аналітики прогнозують ще більш суттєве зростання криптовалюти.

У середу, 28 лютого, котирування найбільш популярної в світі криптовалюти перевищили 60 тис дол. Про це повідомляє Bloomberg.

У новому році біткоїн зріс у ціні більш ніж на 40%. Серед головних причин цього експерти називають успішний запуск американських біржових фондів біткоїнів, які залучили понад 6 млрд дол з початку торгів у січні.

Біткоїн-ETP дають інвесторам можливість отримати доступ до токенів за допомогою традиційних брокерських рахунків, а не через криптовалютні стартапи. Останні потрапили під тиск уряду після низки банкрутств і скандалів.

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При цьому аналітики прогнозують ще більш суттєве зростання криптовалюти і навіть встановлення нового рекорду. Нагадаємо, свій історичний максимум Біткоїн встановив у листопаді 2021 року – тоді вартість криптовалюти склала 69 тис дол.

Курсові коливання біткоїну

Стрімкий ріст біткоїну трапився після не менш стрімкого падіння у позаминулому році. Нагадаємо, у червні 2022-го криптовалюта переступила позначку у 20 тис дол. Постраждали і інші криптовалюти.

Негативну динаміку пов’язували з нападом Росії на Україну. При цьому на протязі минулого року біткоїн практично невпинно зростав, а у 2024-му наблизився до свого історичного максимуму.

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