Закон передбачає скорочення термінів перевірок відшкодування ПДВ та звільнення від оподаткування наданих державою безкоштовно LED-ламп.

Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу, що передбачають скорочення термінів перевірок відшкодування ПДВ та звільнення від оподаткування наданих державою безкоштовно LED-ламп.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram, за ухвалення проекту закону в цілому проголосували 276 народних депутатів.

Відповідні норми були включені до законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг" (№6085).

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"Рада підтримала зміни до Податкового кодексу: про скорочення термінів перевірок відшкодування ПДВ з 60 до 30 днів; про звільнення від оподаткування наданих державою безкоштовно LED-ламп", - написав він.

Податки під час війни:

18 березня 2022 року уряд ухвалив рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами була 0%. Відсотки за тих, хто хотів вести бізнес, платила держава. Планувалося, що після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.

8 серпня 2022 року НБУ скасував частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу.

28 січня 2023 року Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді внести зміни до податкового законодавства в частині оподаткування в період дії воєнного стану, зокрема скасувати мораторій на перевірки та деякі податкові пільги.

1 лютого 2023 року з'явилася інформація про те, що Кабінет міністрів України готується повернути оподаткування громадян та бізнесу на довоєнний рівень з 1 липня.

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