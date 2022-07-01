18 березня 2022 року уряд ухвалив рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни.

Кабінет міністрів працюватиме над ослабленням вимог і розширенням програми "5-7-9" для отримання кредиту.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявила заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

"Уряд в майбутньому буде працювати над ослабленням цих вимог (до програми "5-7-9" – УНІАН) і над розширенням випадків, на які можна отримати кредит. Тому, що очевидно, що багато підприємств, які працювали стабільно, можуть бути зруйновані через російські ракети та снаряди. Тут доречно було б кредитувати на відновлення саме підприємства і пошкодженого майна", - сказала вона.

Підласа вважає, що уряд має подумати над тим, щоб кредитувати на релокацію бізнесу, бо перевозити виробництво не є дешевим.

Кредитування бізнесу під час війни:

18 березня 2022 року Уряд прийняв рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни.

На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава.

Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.

Грантова програма в Україні:

7 червня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет міністрів за дорученням президента Володимира Зеленського розробляє грантову програму підтримки малого та середнього бізнесу.

"Завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців і виробників, розраховуємо розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць і задовольнити попит українців на якісну продукцію", - заявив Шмигаль.

Також глава уряду зазначив, що дав завдання міністерствам невідкладно опрацювати пропозиції та подати на розгляд уряду.

10 червня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що українці зможуть отримати грант на навчання в IT сфері від держави.

24 червня з'явилася інформація про те, що Кабмін запускає програму безповоротних грантів. Фінансування можуть отримати підприємства у сфері деревообробки, меблевого виробництва, металообробки, агропереробки, виробництва будматеріалів тощо.

26 червня 2022 року в Мінфіні розповіли, коли Україні доведеться віддавати кредити, взяті під час війни.

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