Кабінет міністрів працюватиме над ослабленням вимог і розширенням програми "5-7-9" для отримання кредиту.
Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявила заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.
"Уряд в майбутньому буде працювати над ослабленням цих вимог (до програми "5-7-9" – УНІАН) і над розширенням випадків, на які можна отримати кредит. Тому, що очевидно, що багато підприємств, які працювали стабільно, можуть бути зруйновані через російські ракети та снаряди. Тут доречно було б кредитувати на відновлення саме підприємства і пошкодженого майна", - сказала вона.
Підласа вважає, що уряд має подумати над тим, щоб кредитувати на релокацію бізнесу, бо перевозити виробництво не є дешевим.
Кредитування бізнесу під час війни:
18 березня 2022 року Уряд прийняв рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни.
На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава.
Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.
Грантова програма в Україні:
7 червня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет міністрів за дорученням президента Володимира Зеленського розробляє грантову програму підтримки малого та середнього бізнесу.
"Завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців і виробників, розраховуємо розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць і задовольнити попит українців на якісну продукцію", - заявив Шмигаль.
Також глава уряду зазначив, що дав завдання міністерствам невідкладно опрацювати пропозиції та подати на розгляд уряду.
10 червня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що українці зможуть отримати грант на навчання в IT сфері від держави.
24 червня з'явилася інформація про те, що Кабмін запускає програму безповоротних грантів. Фінансування можуть отримати підприємства у сфері деревообробки, меблевого виробництва, металообробки, агропереробки, виробництва будматеріалів тощо.
26 червня 2022 року в Мінфіні розповіли, коли Україні доведеться віддавати кредити, взяті під час війни.
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