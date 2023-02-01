Скасування пільг для підприємців є одним із зобов'язань України перед МВФ.

Кабінет міністрів України готується повернути оподаткування громадян і бізнесу на довоєнний рівень з 1 липня.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, перший крок до цього рішення вже здійснено, а саме затверджено та направлено відповідний проект закону до Верховної Ради.

"Законопроектом вносяться зміни до Податкового кодексу та низки законів, якими передбачено з 1 липня 2023 року скасування дії окремих норм законодавчих актів, запроваджених на період до припинення або скасування воєнного стану на території України", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що документ передбачає: скасування можливості для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки у розмірі 2% від суми доходу; скасування можливості для ФОП-платників єдиного податку І та II групи не сплачувати єдиний податок; відновлення проведення документальних перевірок; відновлення штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.

Податки під час війни:

Скасування пільг для підприємців є одним із зобов'язань України перед МВФ щодо відновлення довоєнного стану податкової політики, яка викладена в Меморандумі про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року.

18 березня 2022 року Уряд ухвалив рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава. Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.

8 серпня 2022 року НБУ скасував частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу.

28 січня 2023 року Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді внести зміни до податкового законодавства в частині оподаткування в період дії воєнного стану, зокрема скасувати мораторій на перевірки та деякі податкові пільги.

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