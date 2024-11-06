Економісти попереджають, що перемога Дональда Трампа може спричинити торговельну війну.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США євро впав на 1,9% по відношенню до долара - до $1,072. Це є найгіршим показником серед валют Групи десятки (G10) на сьогоднішній день. Аналітики прогнозують, що наступного року євро може наблизитися до паритету з доларом США, повідомляє Financial Times.

"Цілком можливо, що ми можемо наблизитися до паритету, якщо Трамп таки запровадить значні мита", - зазначив валютний аналітик MUFG Лі Хардман.

Він також вказав на потенціал того, що він називає "негативним шоком зростання" для Європи, який може призвести до зниження процентних ставок порівняно з США, що ще більше посилить тиск на євро.

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Побоюювання європейських економік

Економісти попереджають, що перемога Дональда Трампа може спричинити торговельну війну, внаслідок якої "економіка Єврозони перейде від млявого зростання до повномасштабної рецесії".

"Навіть якщо мита не вплинуть на Європу до кінця 2025 року, відновлення невизначеності та побоювання щодо торговельної війни можуть призвести до рецесії економіки Єврозони вже на початку року", - зауважив економіст банку ING Джеймс Найтлі.

За його словами, мита для європейських автовиробників стануть ударом для німецької економіки, яка і без того перебуває в скрутному становищі.

"Потенціал ескалації торгової війни "око за око" між США та їхніми ключовими торговельними партнерами створює невизначеність щодо перспектив світової торгівлі та виробництва", - зазначає економіст інвестиційного банку Peel Hunt Каллум Пікерінг.

Він застерігає, що "багато чого залежатиме від вибору внутрішньої політики в Китаї та Єврозоні, а також від того, чи вдасться укласти угоди, які дозволять уникнути тарифних війн".

Перемога Трампа на виборах у США: вплив на економіку

Як писав УНІАН, вартість українських євробондів та ВВП-варантів зросла у ціні на тлі новин про перемогу Дональда Трампа у президентських виборах США. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, що це вказує на оптимізм інвесторів щодо майбутніх виплат по цінним паперам і очікування стабілізації ситуації в Україні або її врегулювання.

Також ми розповідали, що вибори в США призвели до падіння цін на нафту. Експерти вважають, що політика Трампа буде сприяти розвитку нафтової та газової промисловості США.

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