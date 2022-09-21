Інші держави-партнери разом також виділили мільярди доларів на підтримку України.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наголошує, що США виділили на допомогу України вже понад 25 млрд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден повідомив під час виступу на загальних дебатах 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Президент США заявив, що Сполученими Штатами на підтримку України було виділено величезний обсяг допомоги у галузі безпеки, гуманітарної допомоги і прямої економічної підтримки.

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Як зазначив, Байден, активізувалися з наданням допомоги міжнародні союзники і партнери США.

"І сьогодні більше ніж 40 країн, які присутні тут, зробили внесок, який вимірюється мільярдами (доларів) їхніх грошей, а також надали озброєння, щоб допомогти Україні захищати себе", - сказав американський президент.

За його словами, США тісно співпрацюють з союзниками і партнерами, аби змусити Росію заплатити за війну проти України, стримати можливі атаки на територію країн НАТО, а також щоб притягнути Росію до відповідальності за звірства і воєнні злочини.

"Тому що, якщо держави можуть переслідувати свої імперські амбіції без наслідків, тоді ми поставимо під загрозу усе, що відстоює ця інституція (йдеться про ООН - УНІАН)", - наголосив Байден.

Як повідомляв УНІАН, США працюють над планом підтримки української армії на роки вперед. Зокрема, США розробляють план підтримки ЗСУ в середній і довгостроковій перспективі. Йдеться також і про про підтримку після перемоги над російською армією.

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