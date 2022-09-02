За інформацією видання, Європейська комісія запропонує кредитний пакет наступного тижня, щоб допомогти Україні покрити невідкладні витрати, включаючи заробітну плату і пільги.

Європейський Союз готує для України новий пакет допомоги на 5 мільярдів євро. Кредитний пакет є частиною більшого пакету в 9 мільярдів євро, який був анонсований ще в травні. Проти допомоги Україні виступила лише Угорщина.

Про це з посиланням на європейських дипломатів повідомляє Bloomberg

Як розповіли дипломати, Єврокомісія запропонує кредитний пакет вже наступного тижня. Ці гроші планується надати Україні, щоб вона змогла покрити невідкладні витрати, включаючи заробітну плату і пільги.

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Ці гроші є частиною великого пакету на 9 мільярдів євро, який ЄС обіцяла надати Україні ще в травні. Однак процес передачі допомоги сповільнився, як зазначає видання, через розбіжності між Єврокомісією та країнами-членами ЄС. Причина розбіжностей нібито полягала в обговоренні деталей програми допомоги.

"Німеччина, найбільший донор, залишається в розбіжностях з комісією, оскільки Берлін наполягає на наданні Україні безповоротних грантів, стверджуючи, що більш висока сума боргу ще більше завдасть шкоди економіці, що наближається до дефолту. Замість цього виконавча влада ЄС наполягала на наданні пільгових кредитів, запозичених на ринках, з більш високими гарантіями, що надаються державами-членами в разі дефолту української економіки. ",- повідомляє Bloomberg.

Єврокомісія підтвердила виданню, що пропозиція про кредит у розмірі 5 мільярдів євро для України буде подана наступного тижня.

"За словами дипломата ЄС, під час зустрічі тільки Угорщина утрималася від підтримки рішення, враховуючи її побоювання з приводу розподілу тягаря. Представник угорського представництва в Брюсселі не відразу відповів на запит про коментарі. Офіційне схвалення пропозиції вимагає одностайності серед 27 національних урядів", - додали у виданні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Фінляндія виділить Україні 35 мільйонів євро гуманітарної допомоги.

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