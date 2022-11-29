Загалом з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Міністерство фінансів продало військових облігацій на понад 150 млрд грн.

Міністерство фінансів України сьогодні розмістило військові облігації на рекордні 21,2 млрд грн (минулого тижня - 1,2 млрд грн).

Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

"Сьогодні Мінфін розмістив військові облігації на суму 21,2 млрд грн. Дякуємо всім, хто підтримує державу інвестиціями! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

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Військові облігації: що варто знати

Після повномасштабного вторгнення РФ Міністерство фінансів розпочало випуск військових облігацій з метою залучення коштів у державний бюджет для фінансування дефіциту.

Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис. грн. Ставка дохідності для гривневих облігацій коливається від 12 до 19,25% річних залежно від строку.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Мінфін продав військових облігацій на понад 150 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, з 3 жовтня українці мають можливість придбати військові облігації в застосунку "Дія" та допомогти економіці України під час воєнного стану. Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території – Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Луганськ, Донецьк, Бердянськ та Крим. Вартість однієї облігації – від 900 грн. Обмежень на кількість купівлі облігацій немає.

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