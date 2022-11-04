Вона має процентну ставку 12% та дату виплати до квітня наступного року.

Відсьогодні, 4 листопада, в "Дії" можна купити ще одну військову облігацію — "Енергодар".

Як повідомляє прес-служба сервісу "Дія" в Telegram, вона має процентну ставку 12% та дату виплати 5 квітня 2023 року.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров також зазначив, сьогодні рівно 8 місяців, як російські терористи захопили місто Енергодар та найбільшу в Європі атомну електростанцію — Запорізьку АЕС.

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Військові облігації в "Дії"

Після початку повномасштабного війни РФ проти України Міністерство фінансів розпочало випуск військових облігацій. Це допоможе залучати кошти у державний бюджет для фінансування дефіциту. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис. грн. Ставка дохідності для гривневих облігацій коливається від 12 до 16% річних залежно від строку.

Як повідомляв УНІАН, з 3 жовтня українці мають можливість придбати військові облігації в застосунку "Дія" та допомогти економіці України під час воєнного стану. Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території – Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Луганськ, Донецьк та Крим. Вартість однієї облігації – від 900 грн. Обмежень на кількість купівлі облігацій немає.

Згодом стало відомо, що Україна з початку повномасштабної війни продала військових облігацій на майже 5 мільярдів доларів. З 2 листопада в "Дії" можна купити ще одну військову облігацію — Бердянськ.

Довідка УНІАН. Портал "Дія" - це єдиний сайт державних послуг в Україні. Додатком "Дія" вже користуються понад 18 млн українців.

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