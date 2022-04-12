Компанія заявила про те, що її присутність в Росії стала неможливою / фото REUTERS

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України фінська телекомунікаційна компанія Nokia оголосила про вихід з російського ринку.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

У компанії відзначили, що з гуманітарних причин уряди західних країн висловили стурбованість з приводу ризику виходу з ладу критично важливої телекомунікаційної мережевої інфраструктури в Росії.

 "Коли ми вийдемо, ми будемо прагнути забезпечити необхідну підтримку для обслуговування мереж і подамо заявку на отримання відповідних ліцензій, щоб забезпечити цю підтримку відповідно до чинних санкцій", — підкреслили в Nokia.

"Для Nokia було ясно, що подальша присутність в Росії неможлива. За останні тижні ми призупинили поставки, зупинили новий бізнес і переносимо нашу обмежену науково-дослідну діяльність за межі Росії", — заявили у фінській компанії.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • Практично відразу після початку вторгнення міжнародні компанії та світові бренди почали йти з російського ринку.
  •  Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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