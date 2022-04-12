Компанія призупинила всі поставки в Росію.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України фінська телекомунікаційна компанія Nokia оголосила про вихід з російського ринку.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

У компанії відзначили, що з гуманітарних причин уряди західних країн висловили стурбованість з приводу ризику виходу з ладу критично важливої телекомунікаційної мережевої інфраструктури в Росії.

"Коли ми вийдемо, ми будемо прагнути забезпечити необхідну підтримку для обслуговування мереж і подамо заявку на отримання відповідних ліцензій, щоб забезпечити цю підтримку відповідно до чинних санкцій", — підкреслили в Nokia.

"Для Nokia було ясно, що подальша присутність в Росії неможлива. За останні тижні ми призупинили поставки, зупинили новий бізнес і переносимо нашу обмежену науково-дослідну діяльність за межі Росії", — заявили у фінській компанії.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Практично відразу після початку вторгнення міжнародні компанії та світові бренди почали йти з російського ринку.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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