На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України фінська телекомунікаційна компанія Nokia оголосила про вихід з російського ринку.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
У компанії відзначили, що з гуманітарних причин уряди західних країн висловили стурбованість з приводу ризику виходу з ладу критично важливої телекомунікаційної мережевої інфраструктури в Росії.
"Коли ми вийдемо, ми будемо прагнути забезпечити необхідну підтримку для обслуговування мереж і подамо заявку на отримання відповідних ліцензій, щоб забезпечити цю підтримку відповідно до чинних санкцій", — підкреслили в Nokia.
"Для Nokia було ясно, що подальша присутність в Росії неможлива. За останні тижні ми призупинили поставки, зупинили новий бізнес і переносимо нашу обмежену науково-дослідну діяльність за межі Росії", — заявили у фінській компанії.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Практично відразу після початку вторгнення міжнародні компанії та світові бренди почали йти з російського ринку.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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